Оранжевый уровень опасности из-за заморозков объявили в Москве до полуночи вторника

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и области вновь объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. Об этом сообщает российский Гидрометцентр.

Предупреждение будет действовать с 00:00 7 мая до 00:00 9 мая.

Уточняется, что в ночные и утренние часы в Москве столбики термометров могут показать до -2 градусов, в области – до -5 градусов.

До этого синоптики спрогнозировали в столице заморозки до -2 градусов с 00:00 до 06:00 7 мая.

По информации Гидрометцентра, минувшей ночью на ВДНХ отметили температуру воздуха до -0,6 градуса, в Тушино – до -1 градуса. Помимо этого, синоптики зафиксировали заморозки до -3,6 градуса на востоке Подмосковья, в Черустях.