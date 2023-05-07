Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичам пообещали до 22 градусов к концу следующей недели, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Однако в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки, предупредил он.

По его словам, в понедельник ночью в городе будет от -3 до 2 градусов, а в дневное время – от 9 до 12 градусов без осадков. 9 мая температура под утро будет колебаться от -2 до 3 градусов, однако уже днем воздух прогреется до 11–16 градусов. В этот день дождей не будет, подчеркнул Тишковец.

В среду, 10 мая, станет еще теплее, однако могут прийти дожди, отметил синоптик.

"В четверг столбики термометров, подогреваемые солнцем, наконец-то, после почти двухнедельного периода не характерного для этого времени года холода вернутся в свое климатическое русло – до 14–19 градусов", – передает РИА Новости его слова.

В пятницу, 12 мая, в столице установится температура на уровне 15–20 градусов.

Тишковец также рассказал, что в следующие выходные ночные температуры составят 7–12 градусов, а днем воздух прогреется до 17–22 градусов. Как отметил эксперт, теплая погода будет в Москве до конца месяца.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков будет действовать в Москве до полуночи вторника, 9 мая. В ночные и утренние часы в столице столбики термометров могут показать до -2 градусов, в области – до -5 градусов.

В некоторых районах Москвы заметили снег. В поселении Марушкинское снегопад сопровождался порывистым ветром.



Заморозки до -2 градусов могут установиться в столице предстоящей ночью