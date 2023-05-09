Москвичей предупредили о заморозках с 10 по 11 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москву придут заморозки в утреннее и ночное время с 10 по 11 мая. Столбики термометров покажут от минус 1 до минус 6 градусов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Во второй половине недели дневная температура воздуха наконец преодолеет отметку в плюс 20 градусов. В городе ожидается переменная облачность без осадков", – приводятся слова синоптиков.

Метеорологи отметили, что днем 10 мая температура поднимется до 15–17 градусов, а 11 мая воздух прогреется еще на один градус. В пятницу, 12 мая, ночная температура составит от плюс 4 до плюс 9 градусов, а днем она повысится до 20 градусов.

"В ночь на субботу синоптики прогнозируют 6–11 градусов. Днем потеплеет до плюс 22 градусов", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что заморозки в столичном регионе зафиксировали четвертую ночь подряд. По словам синоптика, более холодная погода была выявлена в Волоколамске и Ново-Иерусалиме. Там температура опустилась до минус 3,3 градусов.

Температура воздуха в столице достигнет 15 градусов 9 мая