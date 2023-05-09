Заморозки в московском регионе зафиксировали четвертую ночь подряд

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заморозки в столичном регионе зафиксировали четвертую ночь подряд. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, минимум составил минус 0,9 градуса, на юге столицы, в Бутове было минус 2,6, в ТиНАО, в Михайловском минус 3,2", – подчеркнул он.

По словам синоптика, более холодная погода была выявлена в Волоколамске и Ново-Иерусалиме. Там температура опустилась до минус 3,3 градусов, в Наро-Фоминске столбики термометров показали минус 3,5 градусов, а в Черустях – минус 3,8 градусов.

Метеоролог отметил, что ближайшей ночью в Москве будет от 0 до плюс 2 градусов.

Ранее Гидрометцентр РФ сообщил, что во вторник, 9 мая, в Москве прогнозируется переменная облачность, без осадков. По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 14 до 16 градусов, в Подмосковье – от 11 до 16 градусов.

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