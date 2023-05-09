Жителям Москвы рассказали о погоде 9 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 9 мая, в Москве прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 14 до 16 градусов, в Подмосковье – от 11 до 16 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает потепление до 20 градусов к 12 мая, а 13 и 14 мая температура составит до плюс 22 градусов.

По словам синоптика, нынешнюю погоду нельзя назвать летней. Метеоролог отметил, что летних ливней и температуры выше 22 градусов не прогнозируется.

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