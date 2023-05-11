Синоптик предупредил о небольших дождях в Москве 11 мая

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Небольшой дождь ожидается в Москве 11 мая, при этом температура воздуха начнет повышаться, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что столичный регион краем своей облачной системы заденет атмосферный фронт, который местами вызовет дожди. Столбики термометров покажут 17–19 градусов тепла.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба, что превышает норму.

В последний день рабочей недели будет еще теплее, добавил синоптик. Воздух прогреется до 19–21 градуса.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина пообещала москвичам смену погоды с ночными заморозками на летнее тепло, которое продержится в городе до 16 мая.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в столице завершился самый длинный период майских заморозков, который удалось зафиксировать в XXI веке.

Синоптики рассказали о погоде в столице до конца недели