Синоптик заявил, что вода в Москве может прогреться до комфортных значений в начале июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вода в столичных водоемах может прогреться до 18–20 градусов уже в первой декаде июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Эксперт отметил, что благодаря этому в Московском регионе своевременно наступит купальный сезон.



Ранее Тишковец поделился, что предстоящее лето не побьет температурные рекорды 2010 года. Он отметил, что в Центральной России ожидается погода на 1,5 градуса теплее, чем должно быть согласно сезонной норме. Однако будут дни как прохладнее, так и жарче. Синоптик считает, что в целом лето будет умеренным по температуре.

Тем временем 18 мая стало самым теплым днем с начала года в Москве, о чем рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. К 11:00 на главной метеостанции столицы, ВДНХ, температура воздуха достигла 24 градусов, что на 0,1 градуса выше, чем было вчера, добавил он.