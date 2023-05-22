Москвичей предупредили о тумане до утра вторника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ухудшение видимости на дороге до 100–500 метров из-за тумана прогнозируется в Москве, сообщает "Интерфакс".

Такая погода сохранится с 22:30 понедельника до 9:00 вторника. Автомобилистов в связи с этим призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.

Ранее в некоторых районах Москвы и Подмосковья прошел град. Осадки также сопровождаются сильным ветром.

До этого в МЧС предупредили москвичей, что в столице ожидается кратковременный дождь, гроза и ветер с порывами 12–15 метров в секунду до 22:00 22 мая. В министерстве призвали водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать безопасность.

В случае необходимости граждане могут позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.