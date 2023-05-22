Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За 12 часов в Москве выпало 20% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 12 миллиметров дождя при месячной норме 61 миллиметр. Тишковец обратил внимание на то, что это самый высокий показатель по столичному региону.

Ранее в некоторых районах Москвы и Подмосковья прошел град. Осадки также сопровождаются сильным ветром.

До этого в МЧС предупредили москвичей, что в столице ожидается кратковременный дождь, гроза и ветер с порывами 12–15 метров в секунду до 22:00 22 мая. В министерстве призвали водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать безопасность.

В случае необходимости граждане могут позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.