Движение на улице Советской Армии ограничат в День ВДВ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на улице Советской Армии ограничат утром 2 августа, сообщает Дептранс Москвы.

"2 августа в период с 08:00 до 11:00 на участке улицы Советской Армии будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением мероприятий, посвященных годовщине образования Воздушно-десантных войск", – отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что ограничения будут действовать на участке от памятного знака "Воинам-десантникам" до дома 2, строения 1, на улице Советской Армии, где располагается Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, на указанном участке улицы будет запрещена парковка с 18:00 1 августа до 11:00 2 августа.

Ранее столичный Дептранс предупредил москвичей о перекрытии движения на ряде участков в Даниловском районе 24, 25 и 29 июля. В департаменте уточнили, что в эти даты проведут парад транспорта и соревнования по триатлону "Кубок Грома".

До этого в ведомстве рассказали, что движение транспорта на участке Берегового проезда в Москве полностью перекроют с 3 июля 2023 года по 31 октября 2025 года. Проезд будет круглосуточно перекрыт в районе дома 3. Это связано со строительными работами.



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