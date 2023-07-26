Некоторые маршруты общественного транспорта изменятся в Москве 30 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 20 маршрутов наземного общественного транспорта изменятся в Москве 30 июля из-за проведения велогонки. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"30 июля с утра до окончания мероприятия меняются маршруты в Хорошёво-Мнёвниках, Крылатском и @Лужниках", – говорится в сообщении.

В частности, один маршрут – с321 – не будет работать весь день. Некоторые маршруты между тем укоротят, в их числе – м31, т18, 366, 832, 116, 152, с856 и другие. А у некоторых изменится сам путь следования, среди них – м3, т19, т43, 220, 554, с249, с755, 800 и другие.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее сообщалось, что с 29 по 31 июля изменится расписание поездов на Савеловском, Белорусском, Курском, Рижском и Казанском направлениях МЖД, а также на МЦД-1 и МЦД-2. Это связано с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры.

