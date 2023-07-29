Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве открыли 5 новых постоянных выделенных полос для городского транспорта, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, общая протяженность выделенных полос составила 4,96 километра. Благодаря таким полосам значительно уменьшится время поездок для 38 городских и областных маршрутов.

Новые участки появились на:

проспекте Андропова (от остановки "Проспект Андропова, 42" до улицы Новинки);

улице Капотня (от остановки "Стадион" до улицы Верхние поля и от остановки "Филиал больницы имени Демихова" до МКАД);

Хорошевском мосту и Таманской улице (от набережной Новикова-Прибоя до 1-й линии Хорошевского Серебряного Бора);

улице Свободы (от Алешкинского проезда до Планерной улицы);

Ярцевской улице (от Партизанской улицы до Молодогвардейской улицы).

Ликсутов рассказал, благодаря внедрению новых выделенных полос сокращается ожидание транспорта на остановочных пунктах, а также снижается аварийность с городским транспортом на 30–40%.

"Мы продолжим развивать инфраструктуру, чтобы обеспечить комфорт и безопасность наших пассажиров в соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина", – сказал заммэра.

В феврале 2023 года сообщалось, что новые выделенные полосы для общественного транспорта протяженностью более 40 километров откроются в столице до конца этого года. По словам Ликсутова, сегодня по выделенкам проходит более 460 маршрутов, которыми пользуются более 2,4 миллиона пассажиров.

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