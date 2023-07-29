15:28Город
В Москве открыли 5 новых постоянных выделенных полос для городского транспорта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В Москве открыли 5 новых постоянных выделенных полос для городского транспорта, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, общая протяженность выделенных полос составила 4,96 километра. Благодаря таким полосам значительно уменьшится время поездок для 38 городских и областных маршрутов.
Новые участки появились на:
- проспекте Андропова (от остановки "Проспект Андропова, 42" до улицы Новинки);
- улице Капотня (от остановки "Стадион" до улицы Верхние поля и от остановки "Филиал больницы имени Демихова" до МКАД);
- Хорошевском мосту и Таманской улице (от набережной Новикова-Прибоя до 1-й линии Хорошевского Серебряного Бора);
- улице Свободы (от Алешкинского проезда до Планерной улицы);
- Ярцевской улице (от Партизанской улицы до Молодогвардейской улицы).
Ликсутов рассказал, благодаря внедрению новых выделенных полос сокращается ожидание транспорта на остановочных пунктах, а также снижается аварийность с городским транспортом на 30–40%.
"Мы продолжим развивать инфраструктуру, чтобы обеспечить комфорт и безопасность наших пассажиров в соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина", – сказал заммэра.
В феврале 2023 года сообщалось, что новые выделенные полосы для общественного транспорта протяженностью более 40 километров откроются в столице до конца этого года. По словам Ликсутова, сегодня по выделенкам проходит более 460 маршрутов, которыми пользуются более 2,4 миллиона пассажиров.
Пять новых выделенных полос для городского транспорта откроют в Москве 29 июля
Читайте также