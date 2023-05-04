Проезд по выделенной полосе в 3-м Крутицком переулке закроют для такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Автомобилям такси запретят проезд по выделенной полосе в 3-м Крутицком переулке в Таганском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Для того, чтобы городской транспорт ехал без задержек, а пассажиры приезжали вовремя, водителям такси будет ограничен проезд по выделенной полосе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение начнет действовать с 24 мая. Оно затронет участок "выделенки" от дома 18 в 3-м Крутицком переулке до дома 3 во 2-м Динамовском переулке.

Как объяснили в Дептрансе, по данной полосе следуют автобусы четырех маршрутов, которые ежедневно перевозят свыше 37 тысяч пассажиров. Отсутствие машин такси позволит сократить время в пути для горожан, пользующихся общественным транспортом.

Ранее сообщалось, что в Москве в этом году планируется открыть более 40 километров новых выделенных полос. Они, прежде всего, появятся на тех улицах, по которым проходит большое количество маршрутов общественного транспорта, и позволят увеличить скорость движения автобусов и электробусов на 30%.

