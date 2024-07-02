02 июля, 07:30Спорт
ФК "Спартак" объявил о завершении контракта с голландским полузащитником Промесом
Футбольный клуб "Спартак" объявил об истечении контракта с голландским полузащитником Квинси Промесом. При этом клуб не может подписать со спортсменом новый из-за его проблем с законом.
На родине Промеса обвиняют в контрабанде кокаина, а в феврале 2024 года он был задержан в Дубае, где команда проводила тренировочный сбор. После этого он пропустил всю вторую половину сезона и до сих пор не может вернуться в Россию.
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