ФК "Спартак" объявил о завершении контракта с голландским полузащитником Промесом

Футбольный клуб "Спартак" объявил об истечении контракта с голландским полузащитником Квинси Промесом. При этом клуб не может подписать со спортсменом новый из-за его проблем с законом.

На родине Промеса обвиняют в контрабанде кокаина, а в феврале 2024 года он был задержан в Дубае, где команда проводила тренировочный сбор. После этого он пропустил всю вторую половину сезона и до сих пор не может вернуться в Россию.

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