Нарколог Шуров предположил, что Глюкоза не боролась с зависимостью

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова. – Прим. ред.), вероятнее всего, не лечилась от зависимости, заявил в беседе с телеканалом "360" врач-нарколог Василий Шуров.

"Она, вероятно, нигде не лечилась, дома пересидела ситуацию. Запустили утку, что Глюкоза лечится, хотя на самом деле человек очень активно перевел стрелки на смерть бабушки, что антидепрессанты не те ей выписали. Поэтому история повторяется, никаких последствий. Да, это определенные репутационные потери", – поделился своим взглядом на ситуацию врач.

Он также сравнил обстоятельства, в которые попала Глюкоза, с ситуацией, сложившейся вокруг певицы Maksim. По мнению Шурова, она тоже не проходила лечение.

Заболевание прогрессирует, о чем свителествует тот факт, что человек может позволить себе выйти на концерт и появиться в другом общественном месте в состоянии интоксикации, подчеркнул нарколог.

"Так что будем ждать новых эксцессов и историй", – резюмировал он.

Ранее столичный суд привлек Глюкозу к административной ответственности за употребление наркотиков. Ей был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Согласно протоколу, в зале аэропорта Шереметьево певицу в состоянии наркотического опьянения заметил сотрудник полиции. От медицинского освидетельствования она отказалась.

До этого Глюкоза попала в скандал после концерта на Дне металлурга в Красноярске. Зрители утверждали, что артистка вышла на сцену в "неадекватном" состоянии, материлась и трогала себя за интимные места.