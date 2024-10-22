Спутника певицы Глюкозы арестовали на семь суток за употребление наркотиков

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Спутник певицы Глюкозы (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова. – Прим. ред.) Александр Шевцов арестован на семь суток, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе судебного участка № 442 столичного района Крюково.

Шевцова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП ("Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ").

Ранее столичный суд привлек к административной ответственности Глюкозу за употребление наркотиков. Ей назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Согласно протоколу, в зале аэропорта Шереметьево Глюкозу в состоянии наркотического опьянения заметил сотрудник полиции. От медицинского освидетельствования певица отказалась.