Автобус с рабочими перевернулся в Иркутской области

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Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного Минздрава.

"Всего пострадали десять человек. Они были доставлены в больницу", – заявили в ведомстве.

Уточняется, что трое были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Семь человек отправили на амбулаторное лечение, сообщили в региональном Минздраве.

Утром 23 ноября автобус, который перевозил рабочих, перевернулся на Промышленном шоссе. Сообщалось, что водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало на обочину. Всего в автобусе находились 22 человека.

Ранее на севере Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. В результате инцидента, произошедшего на Дмитровском шоссе, погибли два человека.