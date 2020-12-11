Скорая помощь перевернулась после столкновения с легковушкой на юго-западе столицы

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Карета скорой помощи столкнулась с легковушкой на юго-западе Москвы. Об этом сообщили представители столичного главка МВД.

"В 19:56 на пересечении улиц Большой Черемушкинской и Винокурова столкнулись легковой автомобиль и скорая помощь, которая после этого опрокинулась", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее водитель Toyota сбил человека на самокате в Марьине. Авария произошла у дома 11 на Подольской улице.