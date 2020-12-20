На МКАДе опрокинулась "Газель" с пустыми ящиками

Фото: телеграм-канал "НаМКАДе в пробке МСК"

На МКАД в Москве опрокинулась "Газель" с пустыми ящиками, из-за чего произошел разлив топлива, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Автомобиль опрокинулся в районе 1-го километра МКАД. Перекрыто 4 полосы, движение на участке затруднено", – говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель "Газели" был госпитализирован. Сотрудники ГИБДД регулируют движение на месте аварии.

Ранее авария с участием машины каршеринга и внедорожника произошла в районе Отрадное на на северо-востоке столицы. Автомобили столкнулись в районе дома 27 на улице Бестужевых.