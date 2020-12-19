В Тюмени таксист врезался в остановку

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Автомобиль такси въехал в остановку в Тюмени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной ГАИ.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека: 14-летнюю девочку и 36-летнего мужчину госпитализировали. Кроме того, на месте медицинскую помощь оказали мужчине 1969 года рождения.

Ведомство полагает: причиной ДТП стало нарушение водителем Toyota Corolla правил перестроения. За рулем авто находился уроженец Таджикистана 1995 года рождения. Сотрудникам ГИБДД пассажирка такси рассказала, что водитель плохо и небезопасно вел авто, постоянно перестраивался.

Сейчас на месте работают специалисты ГАИ, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее легковой автомобиль перевернулся на МКАД после аварии. Машина совершила столкновение с дорожными работами. ДТП произошло на внутренней стороне 92 километра кольцевой автодороги в районе улицы Осташковская.