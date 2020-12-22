Два автомобиля столкнулись на МКАД в районе Каширского шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария случилась на Московской кольцевой автодороге в районе Каширского шоссе. Об этом информирует пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сообщается, что ДТП произошло на 24-м километре дороги.

"На внутренней стороне <...> МКАД столкнулись два автомобиля", – уточняется в Telegram-канале ведомства.

В результате столкновения на МКАД образовался затор длиной 8,5 километра. При этом в данный момент движение в районе аварии не затруднено.

"Движение восстановлено", – подтвердили в Дептрансе.

О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на Косинском шоссе. Сообщалось, что движение в сторону области было затруднено на 1 километр.