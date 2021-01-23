Пять человек спасли при пожаре в квартире на юго-востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарным удалось спасти пять человек при ликвидации возгорания, которое произошло в жилом доме по адресу улица Гурьянова, дом 8, корпус 1. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Как уточняется, площадь пожара составила 15 квадратных метров.



"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с 17-го этажа были спасены пять человек, одного человека осматривают медики", – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в 7:40 пожар удалось локализовать, а в 7:45 ликвидировать.

Ранее пожар произошел на Калужском шоссе. Загорелось металлическое строение со строительными материалами. Возгорание потушили на площади 200 квадратных метров.

