Два человека погибли в ДТП в Саратовской области

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Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Авария произошла на трассе Нижний Новгород – Саратов в четырех километрах от села Полчаниновка. Там столкнулись автомобили Hyundai Getz и ВАЗ-2112. В результате ДТП погибли два человека, еще четыре получили различные травмы.

"Пассажирки ВАЗ-2112 1955, 1975 и 1966 года рождения с травмами доставлены в лечебное учреждение, решается вопрос о госпитализации, водитель Hyundai, мужчина 1965 года рождения, с травмами госпитализирован", – сказали в пресс-службе.

Ранее два человека пострадали в результате столкновения на перекрестке двух рейсовых автобусов в подмосковной Ивантеевке. Авария произошла на пересечении улиц Первомайской и Дзержинского. По предварительным данным, ДТП произошло в результате заноса на повороте одного из транспортных средств.

