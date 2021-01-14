Два человека пострадали при столкновении рейсовых автобусов в Ивантеевке

14:06
Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"
Два человека пострадали в результате столкновения на перекрестке двух рейсовых автобусов в подмосковной Ивантеевке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.
"В 09:30 мск на пересечении улиц Первомайской и Дзержинского произошло столкновение двух рейсовых автобусов. ДТП, по предварительным данным, произошло в результате заноса на повороте одного из транспортных средств из-за скользкой дороги", – сказал представитель ведомства.
Он пояснил, что информация о пострадавших пока уточняется. В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил, что в результате ДТП пострадали водитель одного из автобусов и пассажир. В настоящий момент медики оказывают им помощь на месте происшествия.
Он также уточнил, что детей среди пострадавших нет. У одного автобуса сильно повреждена передняя часть, а у второго разбито лобовое стекло. На месте ДТП затруднено движение автомобилей.
Ранее ДТП с участием самосвала и военных автобусов произошло на Новорижском шоссе в Подмосковье. Водитель рассказал, что во время поездки стекло машины залепило грязью. Он попытался его отмыть и отвлекся от движения, из-за чего и врезался в колонну военных автобусов. В результате аварии погибли 4 человека, более 40 получили травмы.
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