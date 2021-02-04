СК возбудил дело после падения мужчины из окна на коляску с младенцем в Воронеже

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Следственный комитет открыл уголовное дело по факту падения мужчины из окна на коляску с младенцем в Воронеже. Об этом информирует сайт регионального СУ СК.

Инцидент произошел в четверг, 4 февраля, на улице Острогожской в микрорайоне Шилово. 20-летний мужчина выпал из окна с высоты 17-го этажа на детскую коляску, в которой находился младенец. Он погиб на месте, а ребенок скончался в машине скорой помощи.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", – сообщили в СК.

В ведомстве уточнили, что погибшему младенцу было 6 месяцев.

В рамках дела назначены судебные экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти. Следователи проводят допрос свидетелей, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.

Добавляется, что дело взято на личный контроль руководителем регионального следственного управления СК РФ.

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