СК возбудил дело после падения мужчины из окна на коляску с младенцем в Воронеже

04 февраля, 23:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет открыл уголовное дело по факту падения мужчины из окна на коляску с младенцем в Воронеже. Об этом информирует сайт регионального СУ СК.
Инцидент произошел в четверг, 4 февраля, на улице Острогожской в микрорайоне Шилово. 20-летний мужчина выпал из окна с высоты 17-го этажа на детскую коляску, в которой находился младенец. Он погиб на месте, а ребенок скончался в машине скорой помощи.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", – сообщили в СК.
В ведомстве уточнили, что погибшему младенцу было 6 месяцев.
В рамках дела назначены судебные экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти. Следователи проводят допрос свидетелей, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.
Добавляется, что дело взято на личный контроль руководителем регионального следственного управления СК РФ.
Ранее два ребенка пострадали в результате наезда автомобиля в Южном Бутове. Инцидент произошел на Изюмской улице в районе дома 52. В настоящее время оба ребенка находятся в больнице.
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