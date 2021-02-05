Мужчина выпал с 20-го этажа дома на западе Москвы

Фото: телеграм канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Мужчина погиб после падения из окна 20-го этажа жилого дома на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что в четверг, 4 февраля, полицейским поступило сообщение от охранника жилого комплекса по адресу Боровское шоссе, дом 2, корпус 2, о том, что во дворе дома на земле лежит мужчина.

"Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный мужчина выпал из окна этого дома с 20-го этажа", – заявил источник.

Ранее в Воронеже мужчина выпал из окна многоэтажного дома на коляску с пятимесячным младенцем. Инцидент произошел в четверг, 4 февраля, на улице Острогожской в микрорайоне Шилово.

