В Химках две школьницы выпали из окна 17-го этажа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковных Химках две школьницы выпали из окна жилого дома, сообщает ТАСС. Одна девочка погибла еще до приезда скорой помощи, еще одна госпитализирована.

В прокуратуре Московской области уточнили, что девочки упали с высоты 17-го этажа на козырек подъезда. Сам дом расположен на 1-й Лесной улице. На вид школьницам 12 лет, их точный возраст уточняется.

На место происшествия выехал прокурор Химок Денис Андреев. Ведомство проведет проверку, в ходе которой даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими обязанностей по воспитанию детей.

12 января сообщалось о том, что шестиклассник выпал из окна четвертого этажа школы в Санкт-Петербурге. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

У учащегося множественные переломы. Причину падения ученика из окна установит СК РФ. Материалы дела были переданы следователям, уточнили в районной администрации.