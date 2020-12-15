Студентка из Китая упала с 12-го этажа на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-западе Москвы обнаружили тело студентки МГУ из Китая. По информации правоохранительных органов, девушка выпала с 12-го этажа, сообщает РИА Новости.

"Труп 21-летней гражданки Китая нашли на улице Островитянова 14 декабря. Девушка выпала с 12-го этажа", – приводит агентство слова собеседника.

Позже было установлено, что погибшая проживала на данной улице. Также стало известно, что она является студенткой МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ранее суд в Подмосковье арестовал выбросившего девушку из окна рецидивиста. По предварительным данным, пара совместно распивала спиртные напитки и между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина и совершил убийство.