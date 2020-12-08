Суд в Подмосковье арестовал выбросившего девушку из окна рецидивиста

Фото: СК РФ

Суд в Подмосковье арестовал уроженца Оренбургской области, подозреваемого в убийстве девушки, сообщает пресс-служба СК по Московской области.

5 декабря прохожие обнаружили тело девушки 1999 года рождения под окнами многоэтажного дома в Зарайске. На теле были телесные повреждения, характерные при падении с большой высоты.

Следствие установило, что к выпадению девушки из окна причастен мужчина 1975 года рождения, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство и кражу.

По предварительным данным, пара совместно распивала спиртные напитки и между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил убийство. Его причастность подтвердили показания свидетелей.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.