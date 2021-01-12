Шестиклассник выпал из окна школы в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Шестиклассник, который выпал из окна четвертого этажа школы в Санкт-Петербурге, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости заявили представители администрации Приморского района.

У учащегося множественные переломы. "Падение было с высоты четвертого этажа, скорая помощь приехала на место быстро", – говорится в сообщении администрации.

Причину падения ученика из окна установит СК РФ. Материалы дела были переданы следователям, уточнили в районной администрации.