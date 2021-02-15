Прокуратура начала проверку после обнаружения тел мужчины и ребенка у дома в Москве

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Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с обнаружением тел мужчины и ребенка под окнами дома на проспекте Вернадского. Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, поздно вечером 14 февраля 2021 года под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Вернадского обнаружены тела пятилетней девочки и ее отца с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты", – говорится в сообщении.

В ходе проверки специалисты выяснят обстоятельства и причины произошедшего. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее под окнами дома по Муравской улице в Москве было найдено тело женщины. Согласно предварительной информации, трагедия произошла во время празднования дня рождения пострадавшей.