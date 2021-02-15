Дополнительные автобусы вывели на маршруты в Москве из-за снегопада

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

09:15

Прокуратура начала проверку после обнаружения тел мужчины и ребенка у дома в Москве

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с обнаружением тел мужчины и ребенка под окнами дома на проспекте Вернадского. Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, поздно вечером 14 февраля 2021 года под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Вернадского обнаружены тела пятилетней девочки и ее отца с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты", – говорится в сообщении.

В ходе проверки специалисты выяснят обстоятельства и причины произошедшего. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее под окнами дома по Муравской улице в Москве было найдено тело женщины. Согласно предварительной информации, трагедия произошла во время празднования дня рождения пострадавшей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать