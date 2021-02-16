Детский омбудсмен Москвы следит за ситуацией с девочкой, ранившей бабушку ножом

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Ситуация с 11-летней девочкой, которая нанесла своей бабушке три удара ножом, находится на контроле у уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я знаю об этой ситуации. Данная многодетная семья находится в зоне внимания органов соцзащиты как семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации. Когда следственные мероприятия закончатся, соцслужбы выйдут в семью, чтобы откорректировать индивидуально-профилактическую работу", – сказала Ярославская.

СМИ отмечали, что девочка нанесла бабушке несколько ножевых ранений в плечо и голову якобы из-за того, что она громко разговаривала по телефону.

Ранее сообщалось, что 24-летний москвич сломал нож при попытке зарезать мать. После этого злоумышленник начал избивать женщину, однако его оттащил другой мужчина. У женщины в больнице выявили закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, лица и рук.