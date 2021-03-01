В Красноярске возбудили уголовное дело по факту отравления 70 школьников

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Полиция возбудила уголовное дело по факту отравления школьников в 17 учебных заведениях Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез", – говорится в сообщении.

Предполагаемым возбудителем инфекции стали овощные салаты, приготовленные с нарушением технологического процесса.

После инцидента специалисты приступили к комплексу противоэпидемических мероприятий. В ходе проверки у организатора питания выявили нарушения требований санитарного законодательства. На деятельность поставщика наложен временный запрет, материалы расследования направлены на рассмотрение в суд.

Ранее в Красноярске почти 160 человек отравились водой. Всего было выявлено 158 случаев заболевания острой кишечной инфекцией вирусной этиологии, из них 90 были зафиксированы среди детей.