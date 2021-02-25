Шестеро детей отравились в школе под Саратовом

13:44
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Саратовской области шестеро детей отравились в одной из школ Красноармейска, министерство образования региона выясняет причину произошедшего. Об этом сообщается в Telegram-канале областного правительства.
"Губернатор дал поручение создать комиссию по выяснению причин отравления детей", – говорится в сообщении.
По словам зампреда правительства Саратовской области Романа Грибова, двое из шести детей находятся в реанимации. Он отметил, что ученики четвертного класса выпили средство для дезинфекции, которое им по ошибке выдал учитель.
"По предварительной информации, препарат выдал учитель, перепутав его с витаминами. Дети находятся в больнице, двое из них в состоянии средней тяжести в реанимации. Состояние четверых врачи оценивают как удовлетворительное", – написал Грибов в Instagram.
Он также уточнил, что в Красноармейск была направлена бригада санавиации, которая при необходимости транспортирует детей в областной центр.
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