Шестеро детей отравились в школе под Саратовом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Саратовской области шестеро детей отравились в одной из школ Красноармейска, министерство образования региона выясняет причину произошедшего. Об этом сообщается в Telegram-канале областного правительства.

"Губернатор дал поручение создать комиссию по выяснению причин отравления детей", – говорится в сообщении.

По словам зампреда правительства Саратовской области Романа Грибова, двое из шести детей находятся в реанимации. Он отметил, что ученики четвертного класса выпили средство для дезинфекции, которое им по ошибке выдал учитель.

"По предварительной информации, препарат выдал учитель, перепутав его с витаминами. Дети находятся в больнице, двое из них в состоянии средней тяжести в реанимации. Состояние четверых врачи оценивают как удовлетворительное", – написал Грибов в Instagram.

Он также уточнил, что в Красноармейск была направлена бригада санавиации, которая при необходимости транспортирует детей в областной центр.