Педиатры назвали симптомы опасной болезни у детей

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Доктор медицинских наук, профессор НИКИ педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева Елена Кешишян в беседе с Москвой 24 назвала симптомы опасной болезни у детей – менингита.

По словам эксперта, это заболевание в начале можно спутать с другими, например с гриппом.

"Заподозрить менингит можно в том случае, если у ребенка высокая температура, выраженная головная боль или ребенок, если он маленький, кричит. Если малыш практически не вращает головой, не пытается повернуть ее туда, куда, казалось бы, ему было бы интересно посмотреть", – сказала специалист.

В свою очередь, член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова добавила, что обеспокоить родителей должны несбиваемая температура и коматозное состояние ребенка.





Ирина Добрецова член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Сюда же относятся судороги и рвота. Еще у ребенка может появиться яркая геморрагическая сыпь по всему телу. Когда она проступила, тут диагноз становится точно понятен. Но сыпь бывает на запущенной стадии, когда уже очень сложно лечить.

По мнению специалиста, важно не затягивать и скорее вызывать врача, поскольку при менингите высока вероятность летального исхода. Добрецова уточнила, что даже если ребенок выкарабкается, то потом его могут ждать различные осложнения.

"Могут присоединиться пневмонии, эндокардит и перикардит (заболевания сердца. – Прим. ред.), все это может закончиться сепсисом. Самое важное – есть и поздние осложнения этого заболевания. Очень долго может сохраняться симптоматика. А некоторые осложнения могут остаться у ребенка на всю жизнь", – объяснила собеседница Москвы 24.

Педиатр подчеркнула, что важно привить своего ребенка от менингита. Это, по мнению специалиста, поможет избежать необратимых последствий. "Когда родители составляют план вакцинации ребенка, надо обсудить со своим лечащим врачом, в какой момент лучше делать вакцину", – подытожила Добрецова.

Ранее ученые обнаружили биомаркеры, указывающие на наличие опасного многосистемного воспалительного синдрома (MIS-C) у детей. Сообщается, что он, как правило, проявляется у ребенка спустя несколько недель после коронавируса. MIS-C поражает сразу несколько систем организма. Он сопровождается повышенной температурой тела, кислородной недостаточностью и пониженным давлением. Кроме того, отказом внутренних органов, что может привести к летальному исходу.