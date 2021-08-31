Главный педиатр Москвы рассказал, какие диеты могут быть опасны для детей

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Диеты, исключающие мясные и рыбные продукты, глютен и углеводы, могут быть опасными для детей. Об этом рассказал главный педиатр Депздрава Москвы Исмаил Османов.
Он отметил, что мясо является незаменимым источником железа, а отсутствие в рационе рыбы приводит к дефициту йода.
"Исключение глютеновых продуктов без медицинских показаний может привести к недостаточности питания, дефициту витаминов группы В, а вслед за этим и к нарушению в работе нервной системы", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Что касается углеводов, то они, подчеркнул врач, являются важным источником энергии и обеспечивают более половины от суточной потребности ребенка.
"Важно, чтобы в рационе ребенка было как можно меньше быстрых углеводов – сладостей, сдобы, и как можно больше сложных углеводов – злаков, каш, овощей", – подчеркнул Османов.
Эксперт отметил, что для детей важно сбалансированное питание. Например, не менее половины от суточного потребления белков должны составлять белки животного происхождения.
"70% жиров также должны быть животного происхождения, они обеспечивают около трети суточной потребности в энергии. Их качеству уделяется особое внимание", – добавил специалист.
Кроме того, педиатр подчеркнул, что некоторые продукты, такие как грибы, не усваиваются детским организмом. Также недопустимо в продуктах детского меню присутствие трансжиров.
Ранее директор НИИ детства Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, что детям до четырех лет категорически нельзя употреблять в пищу колбасы, сосиски и копчености, поскольку они содержат большое количество солей, консервантов, красителей и эмульгаторов.
По словам специалиста, стоит также исключить из рациона ребенка грибы и суши, добавила специалист. Она отметила, что вероятность отравления грибами у детей выше, так как организму нужно больше времени для их переваривания, а любая рыба без термической обработки может содержать паразитов.
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