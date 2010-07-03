Эксперт оценил решение суда отправить мать-вегетарианку из Кисловодска на лечение

Кисловодский городской суд постановил отправить на принудительное лечение пропагандировавшую вегетарианство мать, которая довела свою маленькую дочь до истощения. Девочку отобрали у женщины еще в феврале. Рассказываем подробности произошедшего, а также разбираемся, чем травяной рацион может грозить детям.



"Устойчиво не сидела, вся складывалась"

История жительницы Кисловодска Светланы Кондрашкиной прогремела на всю страну в феврале 2020 года. Тогда у матери, придерживавшейся вегетарианства, органы опеки забрали дочь, которой на тот момент было чуть меньше двух лет. Как выяснилось, женщина серьезно ограничивала ребенка в питании. Это привело к тому, что девочка весила в два раза меньше нормы.





Валентина Твердохлебова врач-педиатр Она устойчиво не сидела, вся складывалась буквально. Она была вся нервно-возбужденная, не могла кушать, съедала буквально 20–30 граммов детской смеси.

Сама Светлана себя плохой матерью не считает. Женщина ранее даже записала видеообращение к губернатору Ставропольского края, в котором заявила, что к ней ни у кого не возникало претензий, кроме врачей. Только с их стороны якобы "постоянно были какие-то недомолвки, конфликты". На вопрос: "Почему девочку направили в больницу?" – мама пояснила, что та сама по себе худенькая.

"Она была худенькая, как и я в детстве. Как бы меня в детстве ни кормили, чем бы ни пичкали, я всегда была очень худенькой", – чуть ли не плача заверяла Светлана.

В итоге Кондрашкина в марте была ограничена в правах на полгода. В пресс-службе Ставропольского краевого суда тогда пояснили, что если женщина за это время поменяет свое отношение к ребенку, в частности "будет иначе подходить к питанию", тогда права будут восстановлены. Однако, по всей видимости, свои взгляды Светлана не пересмотрела.

В среду, 28 октября, стало известно, что Кисловодский городской суд постановил отправить женщину на принудительное лечение. Ей будет оказана психиатрическая помощь. Действия мамы-вегетарианки попали под статью "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Ранее семья из Санкт-Петербурга, которая популяризировала сыроедение, обвинила врачей в смерти их полугодовалого сына. Мать родила ребенка на Бали без помощи врачей, новорожденного они решили не прививать. По предварительным данным, малыш умер от коклюша.



Скажется на будущем?

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в разговоре с Москвой 24 заявил, что в своей практике сталкивался с подобной проблемой.

"У меня была такая пара. Он и она вегетарианцы, тоже морили своего ребенка. Это было совершенно катастрофично. Они объясняли свое поведение так: "Мы не едим трупы". И в этих дебатах ситуация заходит в тупик довольно быстро, все сводится к мысли, что "я питаюсь как хочу и никто мне ни указать, ни запретить не может", – рассказал психотерапевт.





Александр Федорович врач-психотерапевт высшей категории Аргументы, что такой рацион может погубить ребенка, таких людей нисколько не пугают. Они говорят: "Посмотрите, мне же ничего не вредит". И никакие доводы не работают.

В свою очередь, диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что при кормлении детей по принципам вегетарианства маленький организм начинает разрушать сам себя.

"Нам постоянно нужен белок. И он есть и в продуктах растительного происхождения, которыми питаются вегетарианцы, но, как правило, он неполноценный, потому что не хватает нужных аминокислот. Чтобы восполнить их недостаток, организм разрушает собственные ткани и берет из них недостающие элементы", – говорит специалист.

Если в детстве родители не выстраивают питание ребенка с учетом всех полезных для организма элементов, в будущем это может отразиться на здоровье человека, предупреждает Соломатина.





Елена Соломатина диетолог Родители, которые переводят ребенка на вегетарианство, сажают на голодный паек, сознательно разрушают его будущее. Не так формируется организм, головной мозг. Когда придет пора повышенных нагрузок, это может негативно сказаться на жизни человека.

Среди возможных осложнений из-за детского вегетарианства могут быть бесконечные переломы, остеопороз и неправильная работа гормональной системы, резюмировала диетолог.