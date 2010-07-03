Эксперт оценил решение суда отправить мать-вегетарианку из Кисловодска на лечение

Кисловодский городской суд постановил отправить на принудительное лечение пропагандировавшую вегетарианство мать, которая довела свою маленькую дочь до истощения. Девочку отобрали у женщины еще в феврале. Рассказываем подробности произошедшего, а также разбираемся, чем травяной рацион может грозить детям.
"Устойчиво не сидела, вся складывалась"
История жительницы Кисловодска Светланы Кондрашкиной прогремела на всю страну в феврале 2020 года. Тогда у матери, придерживавшейся вегетарианства, органы опеки забрали дочь, которой на тот момент было чуть меньше двух лет. Как выяснилось, женщина серьезно ограничивала ребенка в питании. Это привело к тому, что девочка весила в два раза меньше нормы.
Сама Светлана себя плохой матерью не считает. Женщина ранее даже записала видеообращение к губернатору Ставропольского края, в котором заявила, что к ней ни у кого не возникало претензий, кроме врачей. Только с их стороны якобы "постоянно были какие-то недомолвки, конфликты". На вопрос: "Почему девочку направили в больницу?" – мама пояснила, что та сама по себе худенькая.
"Она была худенькая, как и я в детстве. Как бы меня в детстве ни кормили, чем бы ни пичкали, я всегда была очень худенькой", – чуть ли не плача заверяла Светлана.
В итоге Кондрашкина в марте была ограничена в правах на полгода. В пресс-службе Ставропольского краевого суда тогда пояснили, что если женщина за это время поменяет свое отношение к ребенку, в частности "будет иначе подходить к питанию", тогда права будут восстановлены. Однако, по всей видимости, свои взгляды Светлана не пересмотрела.
В среду, 28 октября, стало известно, что Кисловодский городской суд постановил отправить женщину на принудительное лечение. Ей будет оказана психиатрическая помощь. Действия мамы-вегетарианки попали под статью "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".
Ранее семья из Санкт-Петербурга, которая популяризировала сыроедение, обвинила врачей в смерти их полугодовалого сына. Мать родила ребенка на Бали без помощи врачей, новорожденного они решили не прививать. По предварительным данным, малыш умер от коклюша.
Скажется на будущем?
Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в разговоре с Москвой 24 заявил, что в своей практике сталкивался с подобной проблемой.
"У меня была такая пара. Он и она вегетарианцы, тоже морили своего ребенка. Это было совершенно катастрофично. Они объясняли свое поведение так: "Мы не едим трупы". И в этих дебатах ситуация заходит в тупик довольно быстро, все сводится к мысли, что "я питаюсь как хочу и никто мне ни указать, ни запретить не может", – рассказал психотерапевт.
В свою очередь, диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что при кормлении детей по принципам вегетарианства маленький организм начинает разрушать сам себя.
"Нам постоянно нужен белок. И он есть и в продуктах растительного происхождения, которыми питаются вегетарианцы, но, как правило, он неполноценный, потому что не хватает нужных аминокислот. Чтобы восполнить их недостаток, организм разрушает собственные ткани и берет из них недостающие элементы", – говорит специалист.
Если в детстве родители не выстраивают питание ребенка с учетом всех полезных для организма элементов, в будущем это может отразиться на здоровье человека, предупреждает Соломатина.
Среди возможных осложнений из-за детского вегетарианства могут быть бесконечные переломы, остеопороз и неправильная работа гормональной системы, резюмировала диетолог.