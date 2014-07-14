Запах сандалового дерева может заживлять раны - ученые

Исследователи обнаружили обонятельные рецепторы в клетках внешнего слоя кожи - кератиноцитах, говорится в статье, опубликованной в Journal of Investigative Dermatology.

Авторы научной работы утверждают, что нервные окончания, находящиеся в кератиноцитах, возбуждает запах сандалового дерева, который часто используют в ароматизированных палочках и свечах.

В ответ на возбуждение рецепторов в коже срабатывают сигналы, которые приводят к повышению концентрации ионов кальция в клетках. Это увеличивает способность кератиноцитов к размножению и миграции, что, в свою очередь, способствует заживлению ран.

Как утверждают ученые, полученные результаты исследования можно использовать в медицинских целях, в частности, использовать сандаловые свечи не только для создания романтической атмосферы, но и для лечения различных кожных повреждений.