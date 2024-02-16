Онколог назвал эффективные методы профилактики рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первичная профилактика может снизить риск выявления рака в организме человека. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-онколога Магомеда Сулиманова.

Как он утверждает, у многих есть шанс избежать онкозаболеваний, если они откажутся от вредных привычек и начнут вести здоровый образ жизни. Так, например, курение является причиной более 10 форм рака. При этом в основном повреждается легкое, что было выявлено у большинства курящих мужчин. По данным ВОЗ, от рака легкого каждый год умирает примерно 1 миллион граждан.

"Единственная спасительная мера, которая может помочь предупредить развитие страшной болезни, – это полный отказ от сигарет", – объяснил врач.

Кроме того, развитию рака подвержены и пассивные курильщики. Специалист сослался на исследование японских онкологов, в результате которого выяснилось, что онкология фиксировалась среди женщин, чьи мужья были заядлыми курильщиками.

Также онколог указал на возможность выявления онкологии у любителей солнечного загара. Так, в группе риска развития рака кожи находятся те, кто любит загорать в соляриях, имеет светлую кожу и часто находится на солнце или если кто-то из близких уже имел данное заболевание. Поэтому эксперт посоветовал ограничить пребывание под солнцем в часы пик с 10 до 16 часов, надевать летом яркие или темные вещи, отражающие лучи, и использовать кремы с SPF-фильтрами.

Более того, Сулиманов указал на связь физической активности с возникновением онкологии. Так, по его словам, 150 минут умеренной нагрузки в неделю или 75 минут активных тренировок позволят снизить риски колоректального рака, простаты, поджелудочной железы, пищевода. Женщины же с помощью тренировок могут защитить себя от ожирения, из-за которого высок риск появления рака молочной железы и эндометрии.

При этом угрозу для здоровья представляют еще и инфекции, которые могут спровоцировать мутацию и перерождение клеток в раковые. Так, вирус папилломы человека (ВПЧ) является предвестником развития рака шейки матки, а также рака лор-органов (20%), напомнил врач.

"Справиться с опасными вирусами может вакцинация или антиретровирусная терапия, а в случае с хроническим гепатитом B лучше совсем отказаться от употребления алкоголя, который повышает риски рака", – объяснил онколог.

Однако Сулиманов посоветовал не забывать про полезное питание – овощи, зелень, мясо птицы, рыбу с омега-3, которые снижают риск возникновения воспалительных процессов в организме – триггеров рака.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин заявил, что неочевидными признаками злокачественной раковой опухоли являются проблемы со зрением и головные боли. По его словам, рак не всегда проявляется ярко выраженными симптомами на ранних стадиях.



"Доктор 24": врач рассказал, как вовремя заметить развитие онкологического заболевания