Диетолог назвала простые способы ускорить обмен веществ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Скорость метаболизма напрямую влияет на снижение веса, заявила диетолог Тамила Арсеньева. По ее словам, всем худеющим необходимо заниматься физической активностью. Об этом сообщает РИА Новости.
Арсеньева отметила, что работа мышц прямо пропорциональна сжиганию калорий. При этом определенные виды спорта можно просто заменять другими двигательными занятиями.
Кроме того, при похудении важно иметь здоровый сон. Из-за недостатка последнего могут наступать нарушения метаболизма, которые снижают расход калорий.
Диетолог порекомендовала употреблять больше продуктов, в которых содержится белок. В частности, стоит добавить в ежедневный рацион мясо, рыбу, яйца, орехи, бобовые культуры.
Ранее диетолог Алена Барредо рассказала, что не стоит худеть слишком стремительно и садиться на экспресс-диеты. Лучше всего начать этот процесс с уменьшения количества потребляемых калорий.
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