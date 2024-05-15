Стилист Евдокимова перечислила самые трендовые способы носить бандану

15 мая, 18:10Общество
Фото: 123RF/gstockstudio
Платок-бандану можно повязывать на голову в стиле хиппи или украсить аксессуаром пояс на одежде. Об этом Москве 24 рассказала стилист Алекса Евдокимова.
По ее словам, шелковые платки-банданы станут одним из топовых аксессуаров будущего лета. Они отлично смотрятся и с платьями, и с льняными костюмами – будь то комплект с шортами или брюками. Бандану можно сложить по диагонали и повязать на голову, как обычную косынку. Также есть вариант поэкспериментировать со стилем 1970-х и вспомнить, как ее когда-то носили хиппи.
Кроме того, платки способны сделать образ интереснее, если разместить их на ручку сумки или пояс брюк, юбок или шорт.
"А еще к нам постепенно возвращается тренд на ношение косынок на шее. Так что бандана в этом году однозначно пригодится", – заключила Евдокимова.
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