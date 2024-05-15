Стилист Евдокимова перечислила самые трендовые способы носить бандану

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Платок-бандану можно повязывать на голову в стиле хиппи или украсить аксессуаром пояс на одежде. Об этом Москве 24 рассказала стилист Алекса Евдокимова.

По ее словам, шелковые платки-банданы станут одним из топовых аксессуаров будущего лета. Они отлично смотрятся и с платьями, и с льняными костюмами – будь то комплект с шортами или брюками. Бандану можно сложить по диагонали и повязать на голову, как обычную косынку. Также есть вариант поэкспериментировать со стилем 1970-х и вспомнить, как ее когда-то носили хиппи.



Алекса Евдокимова стилист Например, сложить платок так, чтобы два уголка встретились посередине. Затем согнуть его по диагонали и еще раз пополам, чтобы получилась полоска ткани. Ее центральную часть нужно приложить к области лба, а края затянуть двойным узлом на затылке поверх волос. Такая полоска из банданы также прекрасно будет смотреться, если повязать ее как ободок.

Кроме того, платки способны сделать образ интереснее, если разместить их на ручку сумки или пояс брюк, юбок или шорт.

"А еще к нам постепенно возвращается тренд на ношение косынок на шее. Так что бандана в этом году однозначно пригодится", – заключила Евдокимова.

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