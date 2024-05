США ввели санкции против учебного центра МВД РФ в Никарагуа

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Власти США ввели санкции в отношении учебного центра МВД РФ в Никарагуа и двух местных золотодобывающих компании, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

По информации от представителя США, компании генерируют прибыль для режима президента республики Даниэля Ортеги и обогащают его. Как отметила другая сотрудница администрации, центр подготовки МВД России в Манагуа, по мнению американской стороны, способствует антидемократическим действиям и репрессиям со стороны режима Ортеги.

Помимо этого, Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении более чем 250 членов правительства Никарагуа, частных лиц, а также их ближайших родственников за роли в поддержке атак режима Ортеги на права человека и основные свободы народа, а также подавление организаций гражданского общества.

Ранее Минфин США ввел санкции против трех граждан и двух компаний Ирана. Уточняется, что компании Etemad Tejarat Misagh и Sahara Thunder связаны с Минобороны Ирана.

До этого США ввели санкции против Белоруссии и КНР за якобы передачу ракетных технологий Пакистану. Под рестрикции Вашингтона, помимо Минского завода колесных тягачей, подпали китайские компании Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd и Granpect Co. Ltd.