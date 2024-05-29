Newsweek: Трамп продал свой самолет на фоне высоких судебных издержек

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Бывший президент США Дональд Трамп продал свой частный самолет стоимостью десять миллионов долларов на фоне высоких судебных издержек. Об этом сообщает издание Newsweek.

"После того, как в этом году против него были вынесены судебные решения на сумму почти полмиллиарда долларов, компания Дональда Трампа решила в этом месяце продать один из его частных самолетов", – указано в сообщении.

Согласно данным компании по продаже самолетов Evojets, борт Трампа Cessna 1997 года оценивается примерно в 10 миллионов долларов, однако точные условия сделки остаются недоступными публике. Предполагаемым покупателем самолета стал ирано-американский магнат Мехрдад Моайеди, который в последние годы направлял сотни тысяч долларов на поддержку кандидатов республиканской партии, а также финансировал избирательную компанию Трампа в 2020 году.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что у Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы. По данным СМИ, финансирование судебных тяжб Трампа происходит благодаря комитету Save America, собирающему средства от доноров.

Суд США до этого признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около 355 миллионов долларов, которые с учетом процентов выросли до 454 миллионов долларов.