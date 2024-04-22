Bloomberg: у Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы

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У бывшего президента США Дональда Трампа заканчиваются деньги на судебные расходы. Об этом со ссылкой на финансовые данные его предвыборной кампании сообщает агентство Bloomberg.

"Дональд Трамп потратил 4,9 миллиона на судебные издержки в марте, и на счетах, которые он использует для финансирования своих адвокатов, осталось всего 6,8 миллиона долларов… что может вызвать у него проблемы с финансами на фоне роста судебных расходов", – указано в сообщении.

Отмечается, что финансирование судебных тяжб Трампа происходит благодаря комитету Save America, собирающему средства от доноров. Бывший президент, по мнению агентства, может попытаться привлечь больше денег для финансирования судебных дел, однако Национальный комитет Республиканской партии отказался покрывать судебные издержки Трампа.

Ранее суд признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около 355 миллионов долларов, которые с учетом процентов выросли до 454 миллионов долларов.

Ранее Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира. Одной из причин упадка капитала бывшего лидера США стал провал компании Trump Media&Technology Group Corp (TMTG), которая управляет социальной сетью Truth Social.