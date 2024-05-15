ТАСС: ЕС согласовал запрет доступа к трем российским и одному европейскому СМИ

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Послы Евросоюза согласовали запрет доступа на территории ЕС к "Российской газете", "Известиям", РИА Новости и чешскому порталу Voice of Europe. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в Брюсселе.

По словам неназванного дипломата, теперь эту меру должны утвердить на уровне глав министерств иностранных дел Евросоюза.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва рассматривает решение Риги о запрете вещания национальных СМИ на русском языке как дискриминацию и шовинизм. Соответствующее решение латвийских властей вступит в силу с 1 января 2026 года.

На фоне произошедшего в МИД РФ обратили внимание, что на русском языке в Латвии общается 40% населения. Однако русофобские действия правительства фактически поставили знак равенства между угрозой национальной безопасности и тем, что в Латвии продолжают общаться и потреблять информацию из СМИ на русском языке, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

