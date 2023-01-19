Врач предупредил об опасности перепутать грипп с усталостью

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Легкая форма гриппа может проявляться в повышенной утомляемости и головной боли, из-за чего ее легко можно перепутать с обычной усталостью, предупредил заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Андрей Рябков. Об этом сообщает Ura.ru.

"При легком течении гриппа температура пациента может остаться нормальной или подняться незначительно, не превышая 38 градусов. Симптомы интоксикации могут быть выражены слабо или отсутствовать. Например, пациент может ощущать легкую слабость, не сильную головную боль", – заявил он.

При этом, как отметил Рябков, в большинстве случаев грипп можно легко распознать по специфическим симптомам. Среди них врач назвал сухой кашель, тошноту, боли в груди, высокую температуру до 40 градусов и выше, сонливость и головокружение. Кроме того, при тяжелом течении болезни могут возникнуть судороги и спутанность сознания.

Ранее россиянам напомнили, что антибактериальные препараты бесполезны при лечении гриппа и ОРВИ.

Дело в том, что это вирусные инфекции. Для борьбы с ними врачи применяют противовирусные лекарства. Кроме того, используют средства для симптоматической терапии. Антибиотики же назначают для лечения бактериальных инфекций.

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