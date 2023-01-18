Терапевт рассказала, можно ли ходить в баню при простуде

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Горячая вода и высокая температура воздуха оказывают негативное влияние на человека с простудой. Посещать баню нельзя как во время болезни, так и сразу после выздоровления, заявила врач-терапевт Елена Игнатикова.

"Когда есть температура, банальные гигиенические процедуры нужно соблюдать, но поход в баню или горячая ванна могут только навредить, это лишняя нагрузка на организм", – отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

Париться после перенесенного заболевания не стоит, так как существует риск переохлаждения после горячительных процедур. Следует подождать две недели после болезни, тогда процесс выздоровления не будет нарушен, подчеркнула Игнатикова.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ призвали граждан с сердечными заболеваниями не окунаться в прорубь на Крещение. Специалисты объяснили, что купание в ледяной воде представляет собой сильный стресс для организма.

Страдающие от болезней сердца рискуют получить инфаркт, гипертонический криз или сбой сердечного ритма.

"Доктор 24": баня в сезон простуд

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