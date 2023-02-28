Масочный режим отменят в Гонконге спустя три года пандемии коронавируса

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Власти Гонконга заявили, что откажутся от ношения масок спустя три года коронавирусной пандемии. Об этом информирует Reuters со ссылкой на главу администрации Джона Ли.

Масочный режим решили отменить, чтобы вернуть в регион туризм и бизнес. Инициатива вступит в силу 1 марта. Уточняется, что специальный административный район Китая является одним из последних мест на планете, где все еще существует требование об обязательном ношении масок.

"Мы думаем, что это лучшее время для принятия этого решения. Это четкий сигнал, показывающий, что Гонконг возвращается к нормальной жизни", – заявил Джон Ли.

Он добавил, что администраторы все еще могут самостоятельно требовать от персонала и посетителей ношения масок. Речь идет о местах повышенного риска, например медучреждениях.

19 февраля руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И заявил, что КНР вновь готова начать полноценные контакты с Европой и миром. По его словам, страна успешно вышла из стадии пандемии.



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