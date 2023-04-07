В МО РФ назвали имена участников американских биопрограмм на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов озвучил имена американских и украинских участников военно-биологических программ США на Украине.

"Сегодня мы дополняем список фигурантов биологических исследований Пентагона. В их числе: Элиот Джейкобс Перлман, руководитель неправительственной организации Международный институт проблем ВИЧ и туберкулеза в Киеве", – сказал Кириллов.

По его словам, Перлман был одним из тех, кто создал лабораторную базу для американских исследований. Среди участников программы из числа граждан США, по данным Минобороны РФ, оказался и профессор института новых патогенов при Университете штата Флорида Грег Гласс, который изучал распространение туляремии и занимался проектом Ю-Пи-8, посвященного конго-крымской геморрагической лихорадке и хантавирусам.

Также Кириллов назвал имя профессора Эндрю Стэнли Пекоса. По его словам, тот был одним из ведущих консультантов в проекте Ю-Пи-2, в рамках которого разрабатывались способы применения геоинформационных систем, удаленного наблюдения и диагностики туляремии и сибирской язвой у людей и животных на Украине.

Из числа граждан Украины в списку участников биологической программы США заместитель гендиректора Киевского областного лабораторного центра минздрава Украины Наталия Родина, которая последние три года является одни из советников командующего медицинскими силами ВСУ.

Также в проекте принимала участие директор Украинского института исследований проблем общественного здравоохранения Елена Нестерова. Она координировала работу компании Labyrinth Global Health.

Как отметил Кириллов, в настоящее время США разыскивают участников своей военно-биологической, которые покинули Украину, в надежде избежать ответственности. Вашингтон хочет не допустить утечки сведений о незаконной деятельности Пентагона.

Помимо этого, в Минобороны РФ перечислили имена коррумпированных высокопоставленных лиц США, которые покрывали разработку и производство небезопасных вакцин. В их числе член совета директоров Johnson & Johnson Марк Мак Клелан, член совета директоров Pfizer Скотт Готтлиб, главный врач связанной с Moderna компании Flagship Pioneering Стивен Хан.

"По имеющейся у нас информации, сговор между чиновниками и производителями антиковидной вакцины Pfizer позволил запустить в обращение препараты с серьезными побочными эффектами", – сказал Кириллов, отметив, что в момент запуска вакцины имелись доказательства ее небезопасности для сердечно-сосудистой системы человека.

То же самое касается вакцины Moderna. По имеющимся данным, у людей, прошедших вакцинацию этим препаратом, повышался риск развития миокардита и перикардита. Причем побочный эффект мог наступать уже спустя несколько дней после прививки.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе итогового заседания комиссии по расследованию деятельности американских лабораторий заявила, что под видом последних на Украине работали объекты НАТО. Она объяснила, что таким образом США обошли запрет на размещение военных объектов на территории другого государства.

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