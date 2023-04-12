Матвиенко заявила, что Россия полностью готова к отражению биологических угроз

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Россия полностью готова к отражению биологических угроз, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнув, что россияне находятся в безопасности.

По словам спикера, эту информацию подтвердила и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"Россия полностью готова к отражению биологических угроз", – цитирует РИА Новости Матвиенко.

Она также заверила, что работа в части обеспечения биобезопасности ведется на высоком профессиональном уровне.

12 апреля сенаторы утвердили итоговый доклад комиссии Госдумы и Совфеда по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Соединенные Штаты возобновили программу строительства биолабораторий на украинской территории. По его словам, американская сторона планирует расширить формат подготовки украинских специалистов-биологов.

В свою очередь, Госдепартамент США пытается обвинить Россию в дезинформации, ставя под сомнения уже подтвержденные факты незаконной деятельности, добавил он.



В ГД представили доклад комиссии, расследовавшей работу биолабораторий США на Украине

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